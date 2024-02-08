15 فبراير.. الاتحاد يواجه نافباخور الأوزبكي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.
ويستضيف نافباخور الأوزبكي، الوافد الجديد، نظيره الاتحاد على الاستاد المركزي في نامانغان يوم 15 فبراير الجاري، عند الساعة 7 مساءً.
وتأهل وصيف بطل الدوري الأوزبكي 2022 عن المجموعة الرابعة، كأحد أفضل الحاصلين على المركزين الثاني، ليصبح خامس فريق مختلف من أوزبكستان يصل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يسجل الاتحاد الظهور التاسع في هذه المرحلة، وهو يهدف إلى حصد لقب جديد بعدما كان توج بالبطولة مرتين عامي 2004 و2005.
ويشهد دور الـ16 تواجد ثلاثة أندية تسجل حضورها الأول في الأدوار الإقصائية، وهي: الفيحاء السعودي، نافباهور الأوزبكي، وفينتفوريت كوفو الياباني.
في المقابل، يشهد دور الـ16 تواجد ستة أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي: العين (الإمارات)، الهلال (السعودية)، الاتحاد (السعودية)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا)، أولسان هيونداي (جمهورية كوريا). وفق “سبورت 24”.
وبعد مباريات الذهاب، تتواجه الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 4 إلى 13 مارس.