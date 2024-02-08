الهلال يواجه سباهان الإيراني 15 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة الهلال ونظيره سباهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا يوم 15 فبراير الجاري.
وسيحل الهلال ضيفاً على سباهان الإيران، في ملعب نقش جهان في أصفهان، عند 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.
وكان الهلال قد تأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا؛ بعدما تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.
ويشهد دور الـ16 تواجد ثلاثة أندية تسجل حضورها الأول في الأدوار الإقصائية، وهي الفيحاء السعودي، نافباهور الأوزبكي، وفينتفوريت كوفو الياباني.
في المقابل، يشهد دور الـ16 تواجد ستة أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي: العين (الإمارات)، الهلال (السعودية)، الاتحاد (السعودية)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا)، أولسان هيونداي (جمهورية كوريا). وفق “سبورت 24”.
وبعد مباريات الذهاب، تتواجه الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 4 إلى 13 مارس.