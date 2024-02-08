الأمن “السيبراني”.. “الدفاع والتمكين والتنمية”

استعرضت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شريك الأمن السيبراني لمعرض الدفاع العالمي 2024 ركائزها الإستراتيجية “الدفاع والتمكين والتنمية”، وجهودها في العمليات ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، وتعزيز الدراية الأمنية على المستوى الوطني.
وأقيم المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة الرياض، وبتنظيمٍ من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسط مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة حول العالم.
وسلّط ركن التمكين الضوء على الخدمات والحلول الابتكارية للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي، فيما ركز ركن التنمية على برامج الهيئة ومبادرتها لتنمية وبناء القدرات الوطنية بالأمن السيبراني لحماية الفضاء السيبراني السعودي.
وتطرق نائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات الربدي بن فهد الربدي، بجلسة “مستقبل الدفاع البحري والأمن السيبراني والفضاء” لإسهامات النموذج السعودي بالأمن السيبراني محلياً وعالمياً، وعرض نائب محافظ الهيئة لقطاع المخاطر والالتزام الدكتور حازم المحيميدي، بجلسة “لقاء الجهات الحكومية – فرص التعاون والشراكات في قطاع الأمن السيبراني”، وتنمية قطاع الأمن السيبراني وتحفيز نمو الشركات الناشئة في المجال. وفق “أخبار 24”.
وتناول مدير الكوادر السيبرانية بالهيئة عبدالله البيز، خلال الجلسة الحوارية “مواهب المستقبل” دور الهيئة في تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، وسد الاحتياج الوطني في المجال.
واستقبل جناح الهيئة العديد من مسؤولي القطاعات العسكرية والأمنية من داخل وخارج المملكة، للاطلاع على أدوار الهيئة الإستراتيجية بتعزيز أمن الفضاء السيبراني السعودي، وتمكين القطاعات الدفاعية والاقتصادية والتنموية.