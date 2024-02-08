بمشاركة إيكامبي.. الاتفاق يضع خطة “دي سي” الأمريكي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الأخير ظهر اليوم على ملعب النادي تحت قيادة ستيفن جيرارد.
تأتي تحضيرات الاتفاق قبل استضافة فريق “دي سي يونايتد” الأمريكي في المباراة الودية والتي ستجمعهما مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب (موطن الفرسان) ، تحضيراً لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي قد شهد حضور رئيس النادي الأستاذ سامر المسحل ونائبه الكابتن عمر باخشوين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ معتز العريني إلى جانب حضور رئيس لجنة كرة القدم الأستاذ حاتم المسحل؛ وذلك للالتقاء باللاعبين وتحفيزهم، والوقوف على استعدادات فارس الدهناء الأخيرة قبل استئناف منافسات دوري روشن. وفق “سبورت 24”.
فيما اشتمل التدريب على الإحماء مع المعد البدني، ثم خاض الفريق تحدي الثنائيات على 4 أبواب صغيرة، قبل أن يتركز بعد ذلك التدريب على الجانب التكتيكي وتنفيذ الكرات الثابتة، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.