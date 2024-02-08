“المملكة أرينا” يدخل موسوعة “غينيس”

دخل استاد “المملكة أرينا” موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر ملعب رياضي مغلق، وأسرع منشأة رياضية تم بناؤها خلال فترة وجيزة بمواصفات عالمية.
وسلمت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، “الخميس” رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ شهادة غينيس للأرقام القياسية، قبل انطلاقة ديربي الرياض على كأس موسم الرياض، برفقته رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، كون استاد المملكة أرينا، أسرع منشأة رياضية لكرة القدم بناءً، وأكبر ملعب رياضي مغلق حول العالم.
وفي 29 سبتمبر 2023 وقعت شركة المملكة القابضة مع الهيئة العامة للترفيه المالكة للملعب عقداً بموجبه يسمى بوليفارد هول بـ(المملكة أرينا) بإيجار سنوي يبلغ 40 مليون ريال سعودي.
وافتتح الملعب في 29 يناير 2024 بإقامة مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي ضمن كأس موسم الرياض.
ويُعتبر المملكة أرينا، هو ملعب نادي الهلال، وهو مبنى مغطى متعدد الاستخدامات لاستضافة مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس ونزالات الملاكمة وعدد من الألعاب الرياضية المختلفة، كما أنه يحوي مسرحاً للحفلات الغنائية وغيرها من الفعاليات المختلفة ضِمن أحداث موسم الرياض، وتبلغ طاقته الاستيعابية لمباريات كرة القدم 30 ألف متفرج، فيما تصل إلى 40 ألف متفرج في حال إقامة أحداث أخرى مثل الحفلات الغنائية. وفق “سبورت 24”.
وصمم الاستاد الجديد مُغلقاً من جميع الاتجاهات، ويتخذ موقعاً مميزاً في العاصمة الرياض، ما يجعله مناسباً ومثالياً لاستضافة الأحداث ضمن موسم الرياض، وكذلك في حال استضافته المباريات المحلية.
ويُعد الملعب واحدًا من أسرع الملاعب بناءً في العالم، وفقًا لموقع stadiumdb المتخصص في إحصاءات ملاعب كرة القدم في العالم، إذ شُيد في وقت قياسي لا يتجاوز عدة أشهر.
يتميز الملعب بنظام إضاءة هو الأكثف في ملاعب السعودية والشرق الأوسط، بشدة السطوع 3000 شمعة، ويعتمد على السقف المتحرك للسماح لأشعة الشمس بالدخول.