حسرة اتحادية في وداع مؤثر لغروهي

سيطرت موجة من الغضب وعدم القبول في أوساط الجماهير الاتحادية مع أنباء رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي عن قائمة الفريق التي تم رفعها إلى رابطة دوري المحترفين رغم ارتباط اللاعب بعقد ينتهي مع نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي وقد يكون متاحاً للمشاركة في دوري أبطال آسيا مع الفريق.
وطالب الاتحاديون عبر موقع التواصل الاجتماعي باستمرار غروهي مع الفريق في ظل المستويات الكبيرة التي قدمها طوال مشواره مع الفريق، وكان الحصن المنيع لشباك الاتحاد في كل مشاركاته مع الفريق وساهم في تحقيق بطولتَيْ دوري المحترفين والسوبر السعودي في الموسم الرياضي المنصرم.
وجّه البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد كلمات من القلب لجماهير الاتحاد قبل ساعات من حسم مصيره مع الفريق وذلك عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الطائي والتي حقق من خلاله الفريق الفوز فيها بثلاثية نظيفة. وفق “سبورت 24”.
وأكد غروهي أن القلب سيبقى دائمًا وأبدًا في حب الاتحاد، موجهًا كل الشكر لجماهير النادي التي دعمته ودعمت الفريق طوال مسيرته مع الفريق ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب. وأضاف: “لا أدري هل أكمل أم لا؟ وهل سأستمر في قائمة المحترفين أم لا؟ لكن في النهاية سعيد بما لمسته من حب من جانب جماهير الاتحاد”.