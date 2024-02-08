الهلال والنصر.. ديربي الـ340 مليون يورو

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس صوب ملعب “كينجدوم آرينا” لمتابعة الديربي المرتقب بين الهلال والنصر في مباراة الحسم بكأس موسم الرياض.
ويدخل الهلال اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز أمام النصر الذي سيخوض اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل كونه يتفوق بفارق الأهداف عن الهلال، حيث اكتسح إنتر ميامي بسداسية نظيفة فيما فاز الهلال على النادي الأمريكي 4-3.
ويسعى النصر لرد اعتباره أمام الهلال بعد الخسارة أمامه بثلاثية نظيفة في آخر مواجهة بينهما في دوري روشن، وتكرار فوزه عليه الذي حققه في بداية الموسم في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.
في المقابل يبحث الهلال عن الفوز والتتويج بأول لقب على ملعبه الجديد “المملكة آرينا” أحدث تحفة رياضية في المملكة والذي تم تشييده في وقت قياسي بأعلى المعايير العالمية.
وتبلغ القيمة السوقية للناديين مجتمعين 386 مليون يورو، حيث يتفوق الهلال على مستوى القيمة السوقية أمام النصر، حيث تبلغ قيمته السوقية 242 مليون يورو كأغلى الأندية السعودية والعربية والآسيوية من حيث القيمة السوقية، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”
ويأتي النجم البرازيلي نيمار كأعلى لاعبي الهلال من حيث القيمة السوقية بـ45 مليون يورو، لكنه سيغيب عن اللقاء بطبيعة الحال بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أشهر وأنهت موسمه مع “الزعيم”، ليصبح إجمالي القيمة السوقية للمباراة المرتقبة 340 مليون يورو كواحدة من أغلى المباريات في تاريخ الكرة السعودية.
ويلي نيمار في قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الهلال، البرتغالي روبن نيفيز بـ40 مليون يورو يليه الصربي سيرجي سافيتش بـ 35 مليون يورو. وفق “سبورت 24”.
في المقابل تبلغ القيمة السوقية لنادي النصر 144 مليون يورو، فيما يتصدر اللاعب البرتغالي أوتافيو قائمة أعلى لاعبي الفريق من حيث القيمة التسويقية بـ30 مليون يورو يليه السنغالي ساديو ماني بـ20 مليون يورو ثم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بـ18 مليون يورو، علمًا بأن القيمة السوقية للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تبلغ 15 مليون يورو.