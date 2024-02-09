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09/02/2024   12:03 م

دعم “آيفون” و”أندرويد” بالذكاء الاصطناعي

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طرحت شركة “غوغل” الأمريكية، تطبيق “جيميناي” كمساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على متجر “غوغل بلاي” الخاص بنظام أندرويد، مع تضمينه مع تطبيق “غوغل” الخاص بنظام iOS.

ويمكن تشغيل التطبيق، وفقاً لموقع “9to5google” المتخصص، على هواتف أندرويد من خلال النقر على جيميناي، أو الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة، أو التمرير قطريًا من الزوايا، أو عبر نطق عبارة “Hey Google”.

فيما يعمل جيميناي على أجهزة iOS ومنها آيفون، عبر النقر على أداة تبديل البحث الموجودة في الجزء العلوي من خلاصة “Discover” في تطبيق “غوغل”، ثم اختياره كمساعد شخصي بديل. وفق “أخبار 24”.

دعم “آيفون” و”أندرويد” بالذكاء الاصطناعي

مال وأعمال
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