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09/02/2024   12:03 م

“تناوب” الذراعين يعزز مناعة “اللقاح”

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كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أوريغون” الأمريكية، أن تناوب الذراعين عند أخذ كل جرعة من اللقاحات متعددة الجرعات كلقاح كوفيد- 19، يمكن أن يزيد الاستجابة المناعية للجسم بما يصل إلى 4 مرات.

ولفتت الدراسة المنشورة بدورية “Clinical Investigation” الطبية، إلى أن اختيار الذراع للجرعة الثانية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فعالية الاستجابة المناعية المتولدة ضد الفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19 ومتغيراته مثل أوميكرون.

كما شملت الدراسة موظفي الجامعة الذين تلقوا لقاحات كوفيد- 19 في وقت مبكر من الوباء، والذين تم اختيارهم عشوائيًا لتلقي جرعة اللقاح الثانية إما في نفس الذراع مثل الجرعة الأولى أو في الذراع المعاكسة، وهي طريقة يشار إليها باسم التعزيز “المقابل”. وفق “أخبار 24”.

“تناوب” الذراعين يعزز مناعة “اللقاح”

طب وتداوي
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