“عدسات لاصقة” لعلاج “الإعتام”

ابتكر العلماء عدسات حلزونية جديدة لمساعدة المصابين بإعتام العين أو مشاكل الإبصار المرتبطة بالشيخوخة، حيث توفّر رؤية واضحة عبر مجموعة من المسافات وتحت ظروف الإضاءة المختلفة.
وأوضح باحثون من جامعة “بوردو” الفرنسية، أن العدسات الجديدة تخلو من التشوهات النموذجية المرتبطة بالعدسات العادية، ما يُحدث ثورة في تكنولوجيا العدسات اللاصقة وزراعة العين وأنظمة التصوير.
وتحافظ تلك العدسات التي تحمل اسم “spiral diopter”، وفقاً لدورية “Optica” الطبية المتخصصة، على البؤرة المتعددة بغض النظر عن حجم حدقة العين، كما يمكنها تعديل الدوامات الضوئية عبر ضبط الشحنة الطوبولوجية المتعلقة بالمحور البصري. وفق “أخبار 24”.