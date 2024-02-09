أصوات بالجسم “تُنادي” الطبيب

قال أطباء ومراكز متخصصة، إن هناك مجموعة من الأصوات اللاإرادية التي يصدرها جسم الإنسان قد تكون في بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة ما، وتستدعي زيارة الطبيب.
وأوضح الأطباء أن المعدة قد تصدر “قرقرة” بعد تناول الطعام؛ ما يشير إلى أن الأمعاء تدفع السوائل والطعام عبر الجهاز الهضمي، ولكن إذا كان هذا الصوت مصحوباً بألم أو تورم أو حمى، فقد يعني هذا أن هناك عدوى في المعدة، أو مشكلة أخرى تتطلب مراجعة الطبيب.
وأشاروا إلى أن اللهاث في الليل أثناء النوم وخاصة المصحوب بمشكلات في التنفس؛ قد يعني أن الشخص مصاب بمرض انقطاع النفس النومي الذي يزيد من احتمالية الإصابة بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والاكتئاب، وحتى الإصابة بالسكتة الدماغية؛ وهو ما يستدعي مراجعة الطبيب بشكل عاجل.
وأضاف الأطباء أنه في حال كانت فرقعة وطقطقة الركبتين والكاحلين مصحوبة بألم فإن ذلك يمكن أن يكون نتيجة لطقطقة الأوتار فوق المفاصل، أو تحولات في السوائل التي تفرقع فقاعات الغاز، أو تحرك المفاصل خارج مسارها وينصح بمراجعة الطبيب خاصة إذا حدث تورم. وفق “أخبار 24”.
ووفق المراكز الطبية المتخصصة، فإنه لا يجب إهمال صوت صفير الأنف عند التنفس خاصة إذ كان الإنسان لا يعاني من نزلة برد؛ لأن هذا الصوت قد يكون مؤشراً على وجود ثقب في الحاجز الأنفي، وهو ثقب في الجدار بين الممرات الأنفية، وهذا بالتأكيد يتطلب زيارة الطبيب.
أما صوت طنين الأذنين، فلفت الأطباء إلى أنه إذ كان يصدر بانتظام، أو إذا كان الوضع يزداد سوءاً أو يؤثر على النوم أو التركيز، ويجعل الإنسان يشعر بالقلق فيجب زيارة الطبيب لأن ذلك قد يكون السبب فيه هو التهاب الأذن، أو تراكم الشمع، وقد يكون أيضاً علامة على فقدان السمع.