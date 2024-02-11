4 أيام للاحتفال بـ”التأسيس” بالجامعات والكليات

عمم مجلس شؤون الجامعات لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية، بوضع برامج احتفال بمناسبة يوم التأسيس، وذلك من يوم الأحد الموافق 1445/8/8 حتى يوم الأربعاء 1445/8/11هـ، وفق البرامج والفعاليات الموضحة في الدليل الإرشادي لمؤسسات التعليم الجامعي.
وأكد المجلس على مراعاة الالتزام بالهُوِيّة المعتمدة لهذه المناسبة وما يستجد في ذلك من خلال وزارة الثقافة والموقع الرسمي ليوم التأسيس ، والرجوع إلى المصادر الوطنية المعتمدة لهذه المناسبة كوزارة الثقافة ودارة الملك عبدالعزيز.
وأضاف أنه يجب تسمية ضابط اتصال لهذه المناسبة، وتوثيق الفعاليات والأنشطة المنفذة ورفع التقارير الختامية والإحصائية.
ويُعَدّ يوم التأسيس استذكاراً لامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون، وإبرازا للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين. وفق “أخبار 24”.