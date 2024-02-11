“الذكاء” يحظر صور “المرشحين”

مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء صور ومقاطع فيديو بشكل احترافي، أصبح من السهل صنع صور مزيفة لنشر معلومات سياسية مضللة.
وبدأ عملاق توليد الصور بالذكاء الاصطناعي “ميدجورني”، وفقاً لصحيفة “بلومبرغ” الأمريكية، تقييد هذه العملية تزامناً مع قُرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ حيث قرر حظر التعامل مع المحتوى السياسي وصور المرشحين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب.
كما اتخذت شركات أخرئ مثل “ميتا- بلاتفورمز” و”أوبن إيه آي” خطوات للمساعدة في منع التضليل السياسي؛ حيث سيبدأ “ChatGPT ” قريبًا في وضع علامات على الصور المولّدة، بينما تعمل ميتا على تطوير تقنية يمكنها اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.