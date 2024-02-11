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11/02/2024   8:24 ص

مطهّر عضوي لـ”العدسات”

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يعد التهاب القرنية الميكروبي مصدر قلق كبير لمرتدي العدسات اللاصقة، ومن أخطر مضاعفاته المحتملة وصول العدوى الجرثومية للقرنية وتغلغل الالتهاب في أنسجتها الحيوية.

وأكّد باحثون من جامعة “بورتسموث” البريطانية، أن مركب “الهيدروكينين ” العضوي الموجود في لحاء بعض الأشجار قد يكون بمثابة مطهر فعال للعدسات اللاصقة، دون الحاجة للمطهرات الكيميائية الشائعة.

ويُظهر الهيدروكينين، وفقاً لدورية “Antibiotics” الطبية، نشاطًا قاتلًا للبكتيريا الزنجارية، بالإضافة إلى العديد من الجراثيم الرئيسية سريريًا، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والكلبسيلا الرئوية.وفق “أخبار 24”.

مطهّر عضوي لـ”العدسات”

طب وتداوي
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