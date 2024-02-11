“أمطار” بالرياض.. والحالة تتسع لـ”6 مناطق”

هطلت اليوم (الأحد)، أمطار على أنحاء متفرقة من العاصمة الرياض، وسط توقعات بأن تمتد الحالة المطرية لتشمل أجزاء من 6 مناطق أخرى.
وحذر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية.
وتوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والقصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. وفق “أخبار 24”.