“الراجحي” بطلاً لرالي “العروس”

توج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، ورئيس هيئة تطوير المنطقة في متنزه المغواة بحائل اليوم السبت، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات رالي حائل تويوتا الدولي 2024، في عامه الـ 19.
وجاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة، والشركاء والداعمين، وضيوف الرالي.
واُختتمت الجولة الثانية والنهائية من الرالي الذي يمثل الجولة الأولى من بطولتَي العالم والشرق الأوسط للراليات الصحراوية باها، والجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا 2024، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة حائل.
وقدّم الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل شكره للقيادة، ولوزير الرياضة على الرعاية والدعم المستمر الذي تشهده رياضة المحركات في المملكة، مشيداً بجهود الأمير عبدالعزيز بن سعد وسمو نائبه على الدور الكبير الذي يبذلونه لإقامة رالي حائل تويوتا الدولي 2024، مؤكداً على نجاح رالي حائل هذا العام.
ووجّه شكره للجهات الحكومية، المتمثلة باللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، ولوزارة الرياضة، ومختلف الإدارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وجميع الجهات الرسمية المشاركة في رالي حائل، وللشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، وللشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ولنادي منظمي السباقات السعودي.
وقد تمكن السعودي يزيد الراجحي، برفقة ملاحه الألماني تيمو جوتشالك، من تحقيق لقب رالي حائل تويوتا الدولي 2024، للمرة السابعة في تاريخه، على متن تويوتا هايلوكس، حيث قطع مسافة المرحلة الخاصة والبالغة 164 كم في زمن قدره ساعة و42 دقيقة و55 ثانية، محافظاً على تقدُّمه على البرتغالي جواو فيريرا بفارق 38 ثانية في الترتيب النهائي، والليتواني روكاس باتسوسكا الذي جاء خلفهما في المركز الثالث بفارق دقيقة و 9 ثوانٍ.
من جهته تمكن السائق السعودي صالح السيف من الفوز برالي حائل تويوتا الدولي 2024 في فئة “تشالنجر”، متفوقا على البرتغالي جواو دياس، والأرجنتيني دييغو مارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وفق “سبورت 24”.
في حين صعد الدراج الألماني فيليب هورليمان إلى أعلى درجات التتويج لفئة الدراجات النارية فوق 450cc، ومن جهته توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية تحت 450cc، تلاه الكويتي عبدالله الشطي، فيما حقق الدراج السعودي عبدالحليم المغيرة المركز الثالث.
وتمكن الدراج السعودي هيثم التويجري من حصد لقب البطولة لفئة الدراجات الرباعية (كوادز)، فيما حقق السعوديان، هاني النومسي، وعبدالعزيز الشيبان، المركزين الثاني والثالث على التوالي.