“ارتفاع” إمدادات الكهرباء والغاز 25.8%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز في ديسمبر من العام الماضي 2023، بنسبة 25.8 % وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022 م، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 %.
وأبانت أن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 10.5% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022، متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
وأفادت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يواصل بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022 م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
وأضافت أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز بلغت 74.5 % و 22.6 % و 2.9 % على التوالي. مؤكدة أن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
ولفتت إلى أن نتائج شهر ديسمبر المنصرم تشير إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.3 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 م، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا. وفق “أخبار 24”.
كما سجل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضا سنويا بنسبة 3.3 % في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وانخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14 %، مؤكدة أن ذلك لم يكن له تأثير في المؤشر نظرا لتدني وزن هذا النشاط.