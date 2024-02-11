“فروسية الأحساء” يقيم حفل سباقه الـ 16

أقام ميدان فروسية الأحساء، “السبت”، حفل سباقه الـ 16 لموسم 1445هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل وميدان فروسية الأحساء ورعاية هيئة تطوير محافظة الأحساء، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة.
وتكوّن السباق من 9 أشواط، بلغت جوائزها 172 ألف ريال، بمشاركة 147 خيلاً، حيث فاز بالشوط الأول فئة مفتوح الدرجات الخيل العربية 3 (إنتاج مستورد) الجواد “اي إف الماهر” بقيادة الخيال خالد الرويشد، وفاز بالشوط الثاني فئة الخيل الرابحة من 1-3 4 (إنتاج سعودي) الجواد “لعيون ريان” للخيال راكان العبيد، وفاز بالشوط الثالث فئة الخيل المبتدئة 4 (إنتاج سعودي) الجواد “تاج المحاسن” بقيادة الخيال هاشم الحريري.
أما الشوط الرابع فئة مفتوح الدرجات مواليد 2020 (إنتاج سعودي) فاز الجواد “خارجه” للخيال عبدالله الخميس، وفاز بالشوط الخامس فئة مفتوح الدرجات ( 4) (إنتاج مستورد) الجواد “فالك خير” بقيادة الخيال راكان العبيد.
وفاز بالشوط السادس شوط الكأس فئة مفتوح أفراس مواليد 2020 (إنتاج سعودي) الجواد “بنت لهاد” بقيادة الخيال عبدالله الحميد، فيما فاز بالشوط السابع فئة مفتوح الدرجات مواليد 2021 (إنتاج سعودي) الجواد “الانزع البطين” بقيادة الخيال عبدالله الحميد، وفاز بالشوط الثامن فئة الخيل المبتدئة مواليد 2021 (إنتاج سعودي) الجواد “مرئي” بقيادة الخيال خالد الشرار. وفق “سبورت 24”.
واختتم الحفل بشوط الكأس “الشوط التاسع” والذي كان تحت رعاية هيئة تطوير محافظة الأحساء فئة مفتوح الدرجات الخيل العربية 3 (إنتاج مستورد ) بتتويج الجواد “جاكور” بقيادة الخيال خالد الشرار.