104 “محطات” لرصد الأمطار بـ”8 مناطق”

رصدت 104 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي، تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، (السبت)، هطول أمطار على 8 مناطق بالمملكة، وسجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ كميات للأمطار بـ”30.9″ ملم في مطار رفحاء، و28.7، بمدينة رفحاء.
وسجلت منطقة الرياض في مزارع خروب – شقراء “22.0” ملم، وفي الحُريق – شقراء “18.5” ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة “6.6” ملم في الليث، و “4.8” ملم في القنفذة، وفي منطقة القصيم سجلت شري- بريدة “19.0” ملم، وقبة- الأسياح “13.9” ملم.
وبلغت كمية الأمطار في الشرقية “9.0” ملم في حرس حدود الرقعي- حفر الباطن، و”8.9″ ملم في مطار القيصومة- حفر الباطن، وفي عسير “8.4” ملم وعضاضة- أبها، و”5.3″ ملم في مطار أبها، فيما سجلت منطقة حائل “3.1” في السعيرة – الشنان، و”2.8″ في محطة القطار- حائل، وفي منطقة الباحة سجلت مدينة الباحة “29.4” ملم، و”10.6″ ملم في بلجرشي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المناطق التي شملتها الحالة المطرية هي: “الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة”.