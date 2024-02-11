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رياضة > استبعاد “الجوهرة سعود” من معسكر “أخضر السيدات”
11/02/2024   5:00 م

استبعاد “الجوهرة سعود” من معسكر “أخضر السيدات”

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قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للسيدات، لويس كورتيس، استبعاد لاعبة الأخضر الجوهرة سعود من المعسكر الحالي.

وأشارت إدارة الكرة النسائية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار يأتي لعدم جاهزيتها بعد تعرضها للإصابة.

واستدعى المدير الفني للمنتخب، اللاعبة نورة إبراهيم للانضمام لمعسكر أخضر السيدات.

وينطلق اليوم الاثنين معسكر المنتخب الوطني للسيدات بمحافظة جدة؛ استعدادًا للمشاركة في النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا للسيدات حيث تعد هذه هي المشاركة الأولى لأخضر السيدات في البطولة. وفق “سبورت 24”.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات غوام ولبنان والأردن، وفي المجموعة الثانية تتواجد منتخبات فلسطين ونيبال وسوريا والعراق، وسوف تنطلق المنافسات من 19 حتى 29 من شهر فبراير 2024.

استبعاد “الجوهرة سعود” من معسكر “أخضر السيدات”

رياضة
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