افتتاح المؤتمر الدولي “للطب العسكري” بالرياض

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للطب العسكري في الرياض، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة، بمشاركة القيادة المركزية الأمريكية ومتحدثين من الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الدفاع البريطانية.
ويهدف المؤتمر الذي يُعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2024م إلى تحسين فهم ومهارات الاستجابة الطبية بأفرع القوات المسلحة الرئيسية لدى مقدمي الرعاية الصحية ممثلة في “طب الميدان” في القوات البرية، و “طب الجو والفضاء” في القوات الجوية، و “طب البحار والغوص” في القوات البحرية.
ويسعى المؤتمر إلى ترجمة المعرفة والمهارات المكتسبة إلى الممارسة اليومية، وتحفيز “التحول إلى نموذج التشغيل المعتمد” لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الطب العسكري، والترجمة العملية إلى نموذج تشغيل رائد عالميًا يعتمد الكفاءة والمرونة العالية مع أفضل النتائج الطبية عالميًا للقوات في العمليات العسكرية.
ونُظم على هامش المؤتمر، التمرين الدولي المشترك للاستجابة الطبية، الذي يناقش الاستجابة والقيادة الدولية الطبية المشتركة للكوارث والحروب والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، بحضور أكثر من 20 دولة من الدول الشريكة للقيادة المركزية وأفرع القوات المسلحة والخدمات الصحية و10 قطاعات عسكرية ومدنية في المملكة، بالإضافة إلى إجراء تمارين على الفرضيات بحضور أكثر من 800 ممارس طبي عسكري.
ودشَّن رئيس هيئة الأركان العامة، المعرض المصاحب الذي تشارك فيه شركات متخصصة في المجالات الطبية، وتجوَّل معاليه في أقسام المعرض، واستمع إلى شرح عن التقنيات والمنتجات ذات العلاقة بالطب العسكري المعروضة بأجنحة الشركات المشاركة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنه تم اعتماد 11 ساعة تدريب مستمر من هيئة التخصصات الصحية، وذلك بعد اعتماد الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية، مركز اعتماد تدريب أكاديمي من هيئة التخصصات الصحية.