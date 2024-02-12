أول “حاسوب” بشاشة “شفافة”

تستعد شركة “لينوفو” الصينية، لإطلاق أول حاسوب محمول مزوّد بشاشة شفافة من نوع “OLED”، وذلك خلال مشاركتها في معرض (MWC 2024) المزمع إقامته نهاية فبراير الجاري في برشلونة.
واستوحت الشركة هذا النوع من الشاشات، وفقاً لموقع “windowsreport” التقني، من تلفاز “إل جي” ذي الشاشة الشفافة الذي طُرح في معرض (CES2024) السنوي للتكنولوجيا بداية العام الجاري المقام في لاس فيغاس.
ويتميّز الحاسوب الجديد بتصميم دون إطار خارجي، تعلوه شاشة شفافة كلياً تمنح الجهاز مظهراً جمالياً يلفت أنظار المستخدمين، إلا أن الشركة لم تكشف عن أي ميزات أو تغييرات أخرى في إمكانيات الجهاز. وفق “أخبار 24”.