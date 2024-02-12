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12/02/2024   8:26 ص

دقة “فائقة” لتطبيقات “ويندوز”

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أحدثت تقنية الدقة الفائقة (Super resolution) تغييرًا جذريًا في مشهد الألعاب على أجهزة ويندوز، ما دفع شركة “مايكروسوفت” الأمريكية نحو فكرة تزويد التطبيقات أيضاً بهذه التقنية.

وتعمل الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، في نقل تقنية الدقة الفائقة لتطبيقات الإصدار رقم “24H2” المرتقب من ويندوز 11، والتي يمكن تفعيلها عبر الدخول إلى أيقونة الرسومات من خيارات النظام، علماً بأنها تحتاج لجهاز مزود بنواة من نوع “NPU/AI”.

علاوة على ذلك، يمكن أيضًا تطبيق مثل هذه الإعدادات على الألعاب، مما قد يسمح للمستخدمين بتمكين الترقية لمجموعة واسعة من الألعاب التي لن تحصل ببساطة على دعم فني رسمي من مايكروسوفت. وفق “أخبار 24”.

دقة “فائقة” لتطبيقات “ويندوز”

مال وأعمال
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