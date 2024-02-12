“أرامكو”: استهلاك الطاقة سيتغير بـ”2025″

قال رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر، إن الشركة تفي بوعودها في توفير الطاقة وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي، مشيرا إلى أنه في عام 2025 سيتغير الاستهلاك بشكل كامل ويعتمد على العرض والطلب وسيكون الطلب أكثر وأكثر وفقا لاتفاقية عام 2023 وغيرها.
وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران، أننا في أرامكو لسنا مجرد شركة نفطية ولكننا مؤسسة متكاملة بإمكاننا النمو في أي مجال نريد النمو فيه وهذا يساعدنا محليا وعالميا، وقد ننتج شركات تقنية وربحية أخرى.
وأشار إلى أن “أرامكو” جهة تنمو أكثر وأكثر في جميع المجالات مثل الهيدروجين مثلا وسوف نستمر كشركة تنتج الطاقة، وأيضا قد نستثمر في التقنيات وسوف نستمر بالنمو أكثر وأكثر والتنوع بالصناعات وسنطلع على الكثير من المجالات، وقمنا مؤخرا بإنهاء واعتماد استراتيجية جديدة سيتم إعلانها مستقبلا وأيضا مع المستثمرين في سوق الأسهم. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الهيدرجين سعره غال حاليا وهناك مشكلة في توفيره بأوروبا ويجب البحث عن مصادر أكثر ومستثمرين أكثر، كما يجب التركيز على المهمة الأساسية ففي آخر 15 عاما تم زيادة 90 مليون برميل يوميا، ولذلك نبحث عن الاستمرارية في الإنتاج والنمو بجميع مصادر الطاقة.