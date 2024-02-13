كاسترو: اسألوا مانشيني عن عقوبة “العقيدي”

شدد مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو على أن غياب الثنائي علي لاجامي وعبد الرحمن غريب عن مواجهة الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يؤثر في اختياراته بشأن اللاعبين الأجانب.
وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: “غياب علي لاجامي للإيقاف وعبد الرحمن غريب للإصابة يؤثر في قراري في اختيار الأجانب”.
وأضاف: “نواف العقيدي معاقب لمدة 5 أشهر في جميع المسابقات. ثقتي كبيرة بالعناصر الموجودة وسنفكر بالفريق والأفضل للمجموعة”. وفق “سبورت 24”.
ويشهد دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا مواجهة سعودية خالصة تجمع الفيحاء مع النصر واللذين سيلتقيان الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، في ذهاب ثمن النهائي.