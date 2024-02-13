“الفرج” يتقدم بعثة الهلال المسافرة إلى إيران

تقدم قائد الهلال سلمان الفرج قائمة الفريق التي غادرت عبر طائرة خاصة إلى إيران؛ استعدادًا لمواجهة سباهان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
وضمت بعثة الهلال سالم الدوسري بعد التأكد من جاهزيته، إلى جانب الخماسي الأجنبي الحارس المغربي ياسين بونو، والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش والبرازيلي مالكوم دي اوليفيرا والمهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بعد اختيارهم من قبل المدرب جورجي جيسوس.
وسيؤدي الفريق غدًا الأربعاء حصة تدريبية في ملعب نقش جهان أصفهان الذي سيحتضن مواجهة الخميس أمام سباهان.
وأدى الهلال عصر اليوم مرانه الرئيسي في إطار تحضيراته للمواجهة الآسيوية، وتركز المران في مجمله على النواحي الفنية والتكتيكية إلى جانب مناورة كروية فنية على جزء من مساحة الملعب.
ويتحدث مدرب الفريق جورجي جيسوس، غدًا الأربعاء، في المؤتمر الصحفي التقديمي المعتاد عن مواجهة سباهان وبرفقته أحد اللاعبين.