الأهلي يحتفل بـ”كيسيه” بعد “اللقب الإفريقي”

قررت إدارة الأهلي إقامة احتفالية خاصة لقائده فرانك كيسيه بعد قيادته لمنتخب بلاده كوت ديفوار لتحقيق كأس أمم إفريقيا، ومساهمته الفعالة في تحقيق اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا.
وتمكن كيسيه من تعديل النتيجة في وقت حاسم بالمباراة النهائية بعد تأخر كوت ديفوار أمام نيجيريا قبل أن يفوز في نهاية اللقاء.
وستكون الاحتفالية المنتظرة من قبل إدارة الأهلي واللاعبين والجهاز الفني بعد عودة اللاعب إلي جدة والتحاقه بالتدريبات.
وكان حساب النادي الأهلي باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة إكس نشر تهنئة خاصة لقائده فرانك كيسيه عقب تحقيق حلم بلاده قائلاً: نهنّئ فرانك كيسيه على تسجيله هدفاً في المباراة النهائية، وفوزه مع منتخب ساحل العاج بكأس الأمم الإفريقية”.
واطمأن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله على جاهزية جميع لاعبيه استعداداً لاستئناف مسابقة دوري روشن للمحترفين من خلال تكثيف النواحي الفنية من خلال التدريبات اليومية والوقوف على أفضل العناصر الأساسية التي ينوي الدفع بها في اللقاء المقبل أمام الأخدود. وفق “سبورت 24”.
وأولى الجهاز الفني للأهلي الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي اهتماماً مكثفاً بعد التحاقه بتدريبات فريقه مؤخراً عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.
وبات ميندي جاهزاً للمشاركة في مواجهة الأخدود يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة العشرين لدوري روشن.