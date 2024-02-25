“الأهلي” و”الراجحي” يوزعان أرباحاً “نقدية”

كشف البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م.
وأوضح البنك الأهلي في بيان عبر “تداول”، أن قيمة الأرباح الموزعة تبلغ 5.4 مليار ريال بما يعادل 9% من القيمة الأسمية للسهم، وأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 6 مليارات سهم، بواقع 0.90 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة، ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
فيما ذكر مصرف الراجحي في بيان، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 4.6 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023، بما يعادل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وبحسب البيان، بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4 مليارات سهم بواقع 1.15 ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الراجحي وزرع أرباحاً نقدية صافية قدرها 4,6 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023م للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بواقع 1.15 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 11.5٪ من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 2023م مبلغا وقدره 9.2 مليار ريال، بواقع 2.30 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 23% من القيمة الاسمية للسهم.