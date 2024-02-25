“ثريدز” يحفظ المسودات

يعمل تطبيق “ثريدز” للنشر النصي، على ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حفظ المنشورات كمسودات لتحريرها ونشرها لاحقاً، وذلك عبر قائمة التطبيق الموجودة أسفل الشاشة.
وأوضح التطبيق، وفقاً لموقع “engadget” التقني، أن قائمة التطبيق تبدأ في تمييز رمز النشر بعد حفظ المسودة؛ حيث يمكن من خلال النقر على الرمز تعديل أو نشر المحتوى المحفوظ بالمسودات، علماً بأنه يتاح حفظ مسودة واحدة يومياً.
كما لفت إلى وجود ميزة أخرى قيد التطوير، وهي ميزة فتح كاميرا الهاتف داخل التطبيق نفسه، ما يمكّن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على ثريدز بسهولة أكبر.وفق “أخبار 24”.