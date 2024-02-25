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جديد المحليات > “حكايا الملوك” تجذب زُوّار “درب زبيدة”
25/02/2024   10:30 م

“حكايا الملوك” تجذب زُوّار “درب زبيدة”

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ارتكز متحف “للماضي أثر” في قصر الملك عبدالعزيز بقرية لبنة التاريخية، على عنصري الحكايا التاريخية والمقتنيات الأثرية؛ لجذب أنظار زوار مهرجان شتاء درب زبيدة.

يسرد المتحف، المقام ضِمن مهرجان شتاء درب زبيدة الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، معلومات مفصلة عن الملوك منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما يعرض المتحف بين أركانه العديد من القطع والمقتنيات التاريخية والأثرية والحضارية القديمة، مثل الأسلحة القديمة بأنواعها، والدروع الواقية، والسيوف، والأجهزة المتنوعة القديمة، إضافةً إلى أقسام متنوعة تشمل الفيديوهات والكاميرات، وأدوات الري الزراعية وغيرها. وفق “أخبار 24”.

انطلق مهرجان شتاء درب زبيدة بالتزامن مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ويستمر على مدى عشرة أيام، متضمناً مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة والهادفة، يسلط عبرها الضوء على الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة، والألعاب المتنوعة للشباب والأطفال والمنافسات الرياضية والإلكترونية، والحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والبرامج الاستعراضية.

“حكايا الملوك” تجذب زُوّار “درب زبيدة”

جديد المحليات
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