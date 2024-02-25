نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 72 مليون زائر لـ “وجهات الترفيه”
25/02/2024   10:32 م

72 مليون زائر لـ “وجهات الترفيه”

+ = -
30

اجتذبت أنشطة الهيئة العامة للترفيه، أكثر من 72 مليون زائر، عبر 117 مدينة و6 آلاف ترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية في المملكة، وذلك خلال عام 2023.

وأوضحت الهيئة أن العام الماضي شهد زيادة في عدد الزيارات الرقابية قدرها 250%، وزيادة في نسبة الشركات العاملة في قطاع الترفيه بنسبة 150%، فيما بلغ عدد الجهات الحكومية الموائمة في ترخيص الوجهات الترفيهية 50 جهة.

وعملت المملكة على تحديد أهدافها في ظل الرؤية الطموحة 2030، لأن تكون السياحة والترفيه أحد أهم المجالات المعززة والمحفزة للاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز جودة الحياة للمواطن والزائر على حد سواء.

وأولت رؤية 2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، لكون الترفيه حاجة إنسانية ومتطلباً اجتماعياً، إضافة إلى كونه نشاطاً اقتصادياً مهماً وأحد مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركاً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفق “أخبار 24”.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030، إلى 4.2 % من الناتج المحلي، وتخلق 450 ألف فرصة عمل.

72 مليون زائر لـ “وجهات الترفيه”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885289225.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com