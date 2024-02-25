“ليب”.. جوائز “مليون دولار” للشركات الناشئة

تُنظم النسخة الثالثة من “ليب” مسابقة روكت فيول المخصصة للشركات الناشئة بجوائز تتعدى مليون دولار، إذ تنطلق أعمال الدورة الثالثة من ليب خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار “آفاق جديدة”، بحضور أكثر من 1000 متحدث يشاركون في أكثر من 10 مسارح على مدى أيام المؤتمر.
وتتضمن الجوائز، جائزة ليب بقيمة 250 ألف دولار، التي تمنح لأقوى وأبرز شركة ناشئة في المسابقة، وجائزة النجم الصاعد بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح للشركة الناشئة ذات البداية الأقوى، وجائزة أفياتريكس بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح للشركة الناشئة المبدعة بقيادة النساء المؤسسات، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية، وجائزة آفاق جديدة بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تعمل في الميتافيرس وويب 3، وجائزة الذكاء الاصطناعي بقيمة 150 ألف دولار، التي تمنح لأفضل شركة ناشئة تقدم حلولا واستخدامات رائدة للذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
ويضم المؤتمر مسرح الشركات الناشئة الذي يُناقش نمو الشركات الناشئة وأهمية الابتكار فيها، بمشاركة عدد من المتحدثين مثل: المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blossom Accelerator إيمان عبدالشكور، والشريك المؤسس لدى Raiven Capital سوبريت مانكاندا، والشريك المؤسس لشركة Adaverse فينسنت لي، وتتناول جلسات المسرح موضوعات متنوعة كصياغة خارطة النجاح للشركات الناشئة، ورعاية المفاهيم في الأفكار القابلة للتطبيق، ودعم صناع التغيير، وتصميم حلول تتمحور حول المستهلك وغيرها.
يذكر أن مؤتمر ليب يعود بدورته بالشراكة مع شريك المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” والشريك الاستراتيجي stc، بوجود كبرى الشركات التقنية في العالم مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وAvaya، وSAP، وسيرفس ناو، وأمازون ويب سيرفس، وآي بي أم، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات.