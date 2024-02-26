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جديد المحليات > مستوى متقدم لـ”الموارد” في “إدارة البرامج والمشاريع”
26/02/2024   8:33 م

مستوى متقدم لـ”الموارد” في “إدارة البرامج والمشاريع”

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أحرزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستوى الخامس في تقييم نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع P3M3 كأعلى الجهات تحقيقًا لهذا المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في التقييم الصادر عن منظمة “أكسيلوس”، البريطانية المتخصصة عالمياً في هذا المجال.

وجرى تقييم الوزارة على ممارساتها في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع من خلال سبعة محاور رئيسة وهي: الحوكمة التنظيمية، والرقابة الإدارية، وإدارة المنافع، وإدارة المخاطر، وإدارة أصحاب المصلحة، والإدارة المالية، وإدارة الموارد.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة للجهود التطويرية المستمرة التي تبذلها لتطبيق أعلى المعايير في ممارسات إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتزامها بالتميز والجودة في إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع؛ وذلك لتحقيق استراتيجية الوزارة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

مستوى متقدم لـ”الموارد” في “إدارة البرامج والمشاريع”

جديد المحليات
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