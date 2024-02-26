اكتفاء ذاتي في سلع “استراتيجية”

ساهمت مبادرات برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية وذلك ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، التي قدمت نموذجا متميزا للمحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات في مجالات التعاون مع القطاع الخاص، وتأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي في مناطق المملكة.
وأوضح برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي بعنوان “أثرٌ نلمسُه” الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية، أن مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تهيئة البيئة الممكنة لمختلف القطاعات البيئية، وذلك بتأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة وإصدار واستحداث 5 أنظمة ولوائحها التنفيذية، وهي نظام البيئة، ،ونظام الزراعة، ونظام المياه، ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات ..
وتمكنت جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في، زيادة نسبة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3 % في 2016 إلى ما يزيد على 18.8 % في 2023، ورفع نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطاء الجوية قبل 3 أيام من 60 % إلى 81.14 % في 2023.
وعملت مبادرات البرنامج على تعزيز طاقة المملكة من الحبوب وأسهمت في زيادة الطاقة التخزينية للقمح التابعة للهيئة العامة للأمن الغذائي من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن في عام 2023.
واستعرض البرنامج نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية، إذ وصلت نسبة الاكتفاء من التمور 124 %، بيض المائدة 117 %، ولحوم الدواجن 68 %، واللحوم الحمراء 60 %، والأسماك 48 %، والحمضيات 15 %، ومنتجات الألبان 118 % ، والبطاطس 80 %، والطماطم 67 %، والجزر 50 %، والبصل 44 %.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير يستعرض مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن تقرير 2023 قصصًا متنوعة ومُلهمة للأفراد المستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني، مثل: مركز التدريب العدلي، ومبادرات تمكين المرأة، وحلقة حول حماية الملكية الفكرية التي اُستضيف فيها مخترعون سعوديون حصلوا على براءات اختراع مميزة، وروّاد الأعمال المستفيدون من مبادرات “منشآت”، ومبادرات مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، ومبادرات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات دعم المشاريع الوقفية، ومبادرات تشجيع العمل التطوعي؛ وتسلط هذه القصص الضوء على الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني في حياة المستفيدين نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.