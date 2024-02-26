فحوصات لـ”ماكسيمان” لحسم مشاركته أمام الفتح

سيخضع لاعب خط الهجوم في فريق الأهلي سانت ماكسيمان لفحص طبي وعمل أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها في مباراة الطائي والتي استدعت خروجه من الملعب وعدم تمكنه من إكمال اللقاء بسبب قوة الإصابة التي لحقت به.
وعلى ضوء نتائج الفحص سيتم تحديد البرنامج العلاجي المطلوب قبل عودة اللاعب إلي التدريبات بصورة طبيعية بعد أن فضل الجهازان الطبي والفني إراحته عقب مباراة الطائي.
وإن كانت المؤشرات مطمئنه ولن تعيق اللاعب عن اللحاق بمواجهة الفتح السبت المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن مواجهات الجولة الـ 22 لمسابقة دوري روشن للمحترفين. وفق “سبورت 24”.