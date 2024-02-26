“الخطوط السعودية”: مقاعد وإنترنت “عالٍ” على طائراتنا

قدّر المدير العام للمجموعة السعودية بمقعد غرفة جدة المهندس إبراهيم العُمر، عدد الكوادر التي من شأنها تشغيل “قرية الصيانة” التي اعتبرها ضمن أهم الفرص الاستثمارية في المجموعة السعودية، وتعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بـ”12 ألف كادر”.
وفي جانب مقارب، أماط العُمر، اللثام عن نية الخطوط السعودية تطوير خدماتها وطرح منتجاتها الجديدة، مشيراً إلى فراغ الخطوط السعودية من اختيار مقاعد جديدة لتحديث الطائرات القديمة، وأنواع من المقاعد لا يوجد منها على مستوى العالم، سوف تكون مخصصة للطائرات الجديدة، مُفصحاً عن اختيار نظام جديد، سوف يوفر خدمات الإنترنت على متن الطائرة بسرعة عالية جدا، يمكن من خلالها مشاهدة المباريات على الهواء.
وبالعودة للقرية، فقد كشف العمر لـ”أخبار24″؛ عن طرح فرص استثمارية نوعية متعلقة بالصناعة وتجارة الاستيراد، ووجه دعوةً لزيارة القرية، التي تعد صرحاً من صروح الشركة السعودية لهندسة الطيران.
وتتطلع مجموعة السعودية لزيادة التنوع في فرصها الاستثمارية، ومنها ما جاء ليواكب رؤية المملكة والاستثمار بزيادة في حركة الجوية بشكل عام والترانزيت بشكل خاص.
وعدّ أن التحسينات والتطورات والتحديثات بالنسبة للخطوط السعودية أمور أساسية، ورغم أنها سوف تكون الأفضل على مستوى العالم، فإن التميز الذي تطمح له السعودية، سوف يكون نتيجة المشاريع والمبادرات من برنامج التحول الرقمي.
وتطرق للاستثمار في موقع الخالدية “مدينة السعودية” الذي تبلغ مساحته مليونا و800 ألف متر، ويضم المركز الرئيسي للسعودية بالإضافة لسكن الملاحين وبعض الموظفين.
وأكد على تحويل موقع الطريق العام بحي الخالدية إلى مشابه لـ(جده ووك)، وذلك لإحياء المنطقة والاستثمار فيها، من خلال التأسيس لممشى ومطاعم وكافيهات، تخدم سكان المنطقة وخارجها، وذلك نظير عدد السكان، ووجود فلل ومواقع سكنية، سيتم تطويرها واستثمارها بمكاتب وفنادق وشقق.