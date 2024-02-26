“آل الشيخ” يُعلن جائزة إضافية لبطل “كأس مصر”

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك المصري، يوم 8 مارس المقبل، في استاد الأول بارك.
وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم تقديم جائزة مالية إضافية للفريق الفائز ببطولة كأس مصر، قدرها 500 ألف دولار.
وكتب آل الشيخ عبر “فيسبوك”: “لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية.. ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك، موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار، واليوم طرح التذاكر. استعدوا”. وفق “سبورت 24”.
وفي وقت سابق، تم الاتفاق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره المصري، على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك للموسم الماضي 2022-2023 في الرياض.