سمو محافظ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء “

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق١٤٤٥/٠٨/١٧هـ
الرئيس التنفيدي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء: عبدالله بن عبدالعزيز الصقيه ومدير إدارة الإستثمار البشري للجمعية الخيريه لمكافحة التدخين نقاء عبدالمنعم بن سليمان المخلفي بحضور رئيس مجلس ادارة شركة سلمان العثمان القابضة سلمان بن عبدالله ال عثمان والرئيس التنفيذي لشركة سلمان العثمان للاستثمار والتطوير العقاري المهندس عبدالله بن سلمان ال عثمان.
واطلع اسمو المحافظ على تقرير وأنشطة الجمعية في مكافحة التدخين والأنشطة التوعوية والاجتماعية, بالإضافة إلى الإحصائيات.
وثمن سمو المحافظ الخدمة المجتمعية، وجهود القائمين على الجمعية, مؤكداً أهمية دورهم العلاجي والتوعوي, ومتمنياً لهم التوفيق والسداد .