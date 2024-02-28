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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يلتقى مدير مرور منطقة الرياض
28/02/2024   7:34 ص

سمو محافظ الخرج يلتقى مدير مرور منطقة الرياض

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق١٤٤٥/٠٨/١٧هـ مدير مرور منطقة الرياض العميد محمد بن ناصر القريني ويرافقة مدير شعبة مرور المحافظة العقيد سعد بن مناحي القحطاني .

ورحب سموه في بداية اللقاء بالعميد القريني واستمع سموه لشرح عن جهود إدارة مرور المنطقة.

وأشاد سموه بجهود إدارة مرور للحد من المخالفات وتكثيف التوعية المرورية لقائدي المركبات في محافظة الخرج.

ونوّه سموه بتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- التي تؤكد حرصهم الدائم وعنايتهم لتعزيز وضمان مايحفظ سلامة المواطن والمقيم.

سمو محافظ الخرج يلتقى مدير مرور منطقة الرياض

جديد الخرج
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