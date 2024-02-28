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جديد المحليات > بن عياف: الرياض تنافس مدناً عالمية بـ”النمو”
28/02/2024   5:09 م

بن عياف: الرياض تنافس مدناً عالمية بـ”النمو”

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أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، أن الرياض تملك قدرات بشرية لديها المهارة والكفاءة التي تمكِّنها من منافسة مدن عالمية كبرى.

وأوضح في كلمته بمؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، أن الرياض تتنافس مع نيويورك وطوكيو ومع مدن عالمية كبرى بما تملكه من قُدرات بشرية ومهارات، لافتاً إلى أن طموحاتنا عالية ومشاريعنا ضخمة في سرعتها وحجمها، ونحن ندرك أن القوى العاملة القادرة هي مكون أساسي لتحقيق الأهداف.

وأضاف أن الرياض تتطور بشكل كبير ومتسارع، والقدرات البشرية هي مكون أساسي في تحقيق هذا التطور الذي يخلق فرصاً وظيفية هائلة، مشيرا إلى أن المملكة تستثمر في تطوير المهارات وبناء القدرات وفي التدريب والتعليم وغيرها.وفق “أخبار 24”.

وأشار بن عياف إلى أن المملكة لا تركز فقط على تطوير المهارات، ولكن تركز أيضا على كيفية استقطاب المهارات والقوى العاملة المدربة والمطورة من جميع أنحاء العالم.

بن عياف: الرياض تنافس مدناً عالمية بـ”النمو”

جديد المحليات
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