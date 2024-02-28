“الحِرابة” لـ5 جناة في “عسير”

نفذت وزارة الداخلية، الأربعاء، حكم حد الحرابة في 5 جناة بمنطقة عسير، لقتلهم مقيماً وتشكليهم عصابة لتنفيذ السرقات.
وأوضحت الداخلية، أن كلا من حسن سالم فتيني، وإبراهيم يحيى علي، وعبدالله علي درويش، وعبدالله حسن مجاري، وحمود مسعود شوعي، جميعهم من الجنسية اليمنية، أقدموا بالاشتراك في قتل أحمد حسين صالح العرادي، وذلك بضرب المجني عليه بأداة على رأسه وتكبيله وتركه حتى الموت وقيامهم بتشكيل عصابي لغرض السرقات والسطو.
و تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولكون فعلهم يُعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وزعزعة الأمن، فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وذلك بقتلهم.وفق “أخبار 24”.
وتؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.