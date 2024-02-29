“5 مليارات” تبرُّعات “إحسان” منذ انطلاقها

تلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، تبرُّعات بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال، منذ إطلاقها في مارس 2021 وحتى اليوم، استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة، عبر أكثر من 105 ملايين عملية تبرع.
وصُرفت التبرعات التي جمعتها المنصة، في دعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، من خلال تمكين المجتمع من التبرع عبر قنوات رسمية موثوقة، ضمنت وصولها إلى مستحقيها في شتى مجالات الخير والإحسان، بالتعاون مع أكثر من 1.6 ألف جمعية شريكة منذ إطلاق المنصة.
وجادت أيادي المتبرعين في دعم الفئات المستحقة في المجالات الخيرية والتنموية؛ مما أفاد أكثر من 1.1 مليون مستفيد من المجال الاجتماعي، وبمساهمات سخيّة أحيت أملاً لأكثر من مليون مستفيد في المجال التعليمي، كما كانوا عوناً لأكثر من 85 ألف مستفيد من المجال السكني.
كما أسهمت التبرعات في إفادة أكثر من 952 ألف مستفيد من المجال الصحي، وأكثر من مليونين في المجال الديني، وما يزيد على 63 ألف من مجال المعسرين من خدمتي فرجت وتيسرت، فيما وصلت التبرعات في المجال الغذائي إلى أكثر من 4.2 مليون مستفيد. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك تأكيداً لمساهمة أفراد المجتمع الفعالة في تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم والتمكين الذي تحظى به المنصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ انطلاقها بأمر سامٍ كريم، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تحفيزاً لأهالي الخير والمحسنين.
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية، تعمل وفق حوكمة متينة ومحكمة، ضمن المساعي الوطنية الرامية، إلى تمكين القطاع الخيري رقمياً، بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.