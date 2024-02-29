تعاون “سعودي – أمريكي” بـ”الشهادات المهنية”

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية “SHRM”، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين، تهدف لبحث فرص التدريب وتطوير مهارات العاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة.
وتختص مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها، خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، بمشروع الشهادات الاحترافية والمهنية لتطوير مهارات وخبرات العاملين في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل السعودي.
واتفق الطرفان على تبادل الخبرات والمعارف، والعمل البحثي المشترك في مجال الموارد البشرية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة والبرامج المتعلقة بتعزيز وتنمية رأس المال البشري.
ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الوزارة المساعد لتطوير وتدريب الموارد البشرية، مازن بن محمد الحمود، ومن جانب الجمعية المدير المساعد الإقليمي ورئيس أعمال المملكة أرماند شيبو، وذلك بحضور وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله بن علي الكبير. وفق “أخبار 24”.
وتسعى وزارة الموارد من خلال توقيعها لهذه الاتفاقيات والمذكرات، إلى تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب، وذلك من خلال إعداد قوى عاملة وطنية متميزة، وزيادة مستوى مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز رأس المال البشري لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي لسوق العمل.