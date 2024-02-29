“مليون” ريال غرامة التضليل بـ”الإعلان الإلكتروني”

نوهت وزارة التجارة بالمحظورات في الإعلان الإلكتروني وفقاً للمادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية، كما أوضحت العقوبات بحق المخالفين والتي تصل لمليون ريال.
وبحسب ما أفادته وزارة التجارة، فإنه يحظر الإعلان الإلكتروني، عرضاً، أو بياناً أو إدعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، أو أن تضع شعارا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أن تكون علامة مُقلدة.
ومن يُخالف أحكام النِظام سيُعاقب بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائماً، إضافةً إلى حجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.
وفق “أخبار 24”.