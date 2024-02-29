نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “مليون” ريال غرامة التضليل بـ”الإعلان الإلكتروني”
29/02/2024   10:02 م

“مليون” ريال غرامة التضليل بـ”الإعلان الإلكتروني”

+ = -
36

نوهت وزارة التجارة بالمحظورات في الإعلان الإلكتروني وفقاً للمادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية، كما أوضحت العقوبات بحق المخالفين والتي تصل لمليون ريال.

وبحسب ما أفادته وزارة التجارة، فإنه يحظر الإعلان الإلكتروني، عرضاً، أو بياناً أو إدعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، أو أن تضع شعارا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أن تكون علامة مُقلدة.

ومن يُخالف أحكام النِظام سيُعاقب بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائماً، إضافةً إلى حجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً.

No Image

وفق “أخبار 24”.

“مليون” ريال غرامة التضليل بـ”الإعلان الإلكتروني”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885289698.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com