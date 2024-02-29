إغلاق واجهة “الكورنيش الأوسط” بجدة للصيانة

كشفت أمانة جدة عن إغلاق الواجهة البحرية في “الكورنيش الأوسط” مؤقتًا؛ لأعمال الصيانة والتجهيز، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة 10 أيام.
ويأتي ذلك من منطلق حرص الأمانة على سلامة وصحة الزوار والأطفال، أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للواجهة ومَرافقها وعناصرها بالكامل، حيث يشمل الإغلاق مناطق الجلوس والتنزه في الواجهة بدءًا من مسجد العناني إلى شارع فلسطين، بينما تظل الحركة المرورية للطرقات بمحاذاة الواجهة متاحة للمركبات.
ومن بين الأعمال التي سيتم تنفيذها بالكورنيش الأوسط، تأهيل كامل مزروعات مشروع الواجهة البحرية، وممشى شارع فلسطين، وصيانة الأرصفة، فضلًا عن صيانة ونظافة وتجهيز النوافير وأعمدة الإنارة. وفق “أخبار 24”.
ونوّهت الأمانة بأنه بإمكان الأهالي الاستمتاع بالواجهات البحرية الأخرى المتاحة، والتي تتضمن واجهة روشن البحرية، والواجهة البحرية في أبحر الجنوبية، والواجهة البحرية في شاطئ السيف، إضافةً إلى الواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي.