تاسي “أخضر” بتداولات تناهز “9 مليارات”

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم (الثلاثاء)، على ارتفاع قدره 35.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 12470.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال.
وتصدرت أسهم شركات: اليمامة للحديد، وأميانتيت، وصدر، وأنابيب السعودية، والخريف، قائمة الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأفالون فارما، وتشب، وسابتكو، وأنعام القابضة، الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.67%.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 386 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وشمس، وزين السعودية، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، وسيرا، وأنابيب السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر؛ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، منخفضاً 11.65 نقطة، ليقفل عند مستوى 26435.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.