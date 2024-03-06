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06/03/2024   8:28 ص

“البرونزية” لطلاب المملكة بـ”خليجي الروبوت”

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حصد فريق طلاب وطالبات المملكة، الميدالية البرونزية في الأولمبياد الخليجي للروبوت (GRO) بنسخته الأولى، والتي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط.

وحقق فريق المملكة برونزية الأولمبياد، بعد المنافسة مع أكثر من 40 طالباً وطالبة على مستوى الخليج العربي؛ حيث ضم الفريق طلابًا وطالبات من مدارس الهيئة الملكية في الجبيل بإدارة التعليم في المنطقة الشرقية.

ويهدف الأولمبياد الخليجي للروبوت إلى تطوير مهارات الطلبة في الابتكار العلمي بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتدريبهم على تصميم المشاريع التقنية ومنهجيات البحث العلمي، مع تنمية معارفهم في مجال الروبوت التعليمي التي تشمل الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.

“البرونزية” لطلاب المملكة بـ”خليجي الروبوت”

مال وأعمال
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