“ليالي السينما”.. أفلام لـ”إثراء” المشهد الثقافي

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن شراكتها الرائدة مع مؤسسة بينالي الدرعية لإطلاق سلسلة عروض “ليالي السينما”، ضمن فعاليات بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024م في حي جاكس الثقافي بالدرعية.
وتهدف الشراكة إلى إثراء المشهد السينمائي والثقافي وتوفير منصة للحوار عبر سلسلة من العروض الحصرية لأعمال سينمائية محلية ودولية، وجلسات حوارية مثرية مع صُنّاع الأفلام؛ لتتيح فرصةً فريدةً من نوعها لعشّاق الفن والثقافة، للغوص في غمار السرديات القصصية الآسرة، واستكشاف آفاق سينمائية فريدة.
ويقدم برنامج “ليالي السينما” مجموعة منتقاة من العروض السينمائية الحصرية، من أبرزها الفيلم السعودي “هجّان” للمخرج أبوبكر شوقي، الذي يحكي قصة الفتى “عمر” وعلاقته العميقة بجمله “حفارة” التي تطورت على مر الأيام، في سلسلة من المشاهد الفنيّة الغنية بالتفاصيل من صحارى المملكة العربية السعودية، وبمشاركة كوكبة من النجوم، منهم: عزام نمر، عبد المحسن النمر، والموهبة الصاعدة عمر العطاوي. بجانب ذلك، يمكن للزوار مشاهدة الفيلم السعودي المرتقب “نورة” للمخرج والكاتب السعودي توفيق الزايدي، وبطولة النجم السعودي يعقوب الفرحان، والفنان القدير عبد الله السدحان في ظهوره الأول على الشاشة الكبيرة.
وعلى الصعيد الدولي؛ تحتضن الفعالية سلسلة من العروض السينمائية العالمية، من أبرزها الفيلم الياباني ” الشرّ لا وجود له” وفيلم “وراء الجبل” للمخرج التونسي محمد بن عطية، كما تضم عددًا من الأفلام القصيرة العالمية والمحلية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، أن الشراكة تعكس الحرص والالتزام في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لإثراء المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة، وتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الثقافية التي تشاركنا ذات الأهداف”.
ومن جهتها أوضحت آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية، أن التعاون سيوفر تجربة سينمائية ثرية لزوار النسخة الثانية من بينالي الدرعية للفن المعاصر، والذي يأتي انطلاقًا من تقديرنا للدور الكبير الذي تلعبه الأفلام المصورة في طرح قصص فريدة تثري حياتنا اليومية وتفتح أبواب الحوار بين مختلف الثقافات والأجيال. وفق “أخبار 24”.
وسيقدم البرنامج مجموعة مختارة من 10 أفلامٍ روائية طويلة كل خميس بدءًا من تاريخ 7 مارس الجاري، وحتى 23 مايو 2024م، كما ستعرض الأفلام القصيرة المحلية والعالمية يومي 10 و11 مايو القادم، في مركز مؤسسة بينالي الدرعية بالدرعية، مقدمةً للزوار تجربة سينمائية غامرة وفق أحدث تقنيات الصوت والصورة، مع إتاحة ترجمة عربية وإنجليزية لجميع الأفلام المقرر عرضها.
وتعكس هذه الشراكة بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومؤسسة بينالي الدرعية؛ التزامهما المشترك لتعزيز المشهد الثقافي والسينمائي في المملكة، ورعاية التعبير الفنّي والإبداعي عبر منصاتٍ لاستقطاب المواهب الفنية والسينمائية الواعدة.