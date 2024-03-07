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جديد المحليات > تنظيم “إيقاف الخدمات”.. واستثناء العلاج والتعليم
07/03/2024   10:29 م

تنظيم “إيقاف الخدمات”.. واستثناء العلاج والتعليم

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أكدت وزارة الداخلية بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من غرة رمضان المقبل، بحيث لا يترتب ضرر على المُوقَفة خدماته، ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص المُوقَفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.

وأكدت الوزارة أن الإيقاف لا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات؛ وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

وأشارت الداخلية إلى أنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافًا.

وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للمُوقَفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعنيّ. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن بَدْء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر (أفراد وأعمال) وبوابة “مقيم”.

تنظيم “إيقاف الخدمات”.. واستثناء العلاج والتعليم

جديد المحليات
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