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جديد المحليات > “الخليج” يرفع جاهزيته للتهديدات “السيبرانية”
07/03/2024   10:28 م

“الخليج” يرفع جاهزيته للتهديدات “السيبرانية”

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نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الرياض “تمرين الأمن السيبراني الخليجي الثاني”، ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة.

وشارك في التمرين مختصو الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وشمل تبادل الخبرات بين المشاركين، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية التي تواجهها دول المجلس، فضلاً عن تعزيز التعاون بشأن الموضوعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.

وشمل التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية بمشاركة المختصين في المجال من الدول الأعضاء بالمجلس، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون. وفق “أخبار 24”.

وجاء تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخِر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، بهدف تعزيز الجهود ودعم العمل المشترك لحماية الفضاء السيبراني الخليجي.

“الخليج” يرفع جاهزيته للتهديدات “السيبرانية”

جديد المحليات
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